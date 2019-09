D3 Amateurs: victoires importantes pour Walhain, Spy et Warnant

À l’image de Walhain en D3A Amateurs, Spy et Warnant décrochent une victoire importante en D3B Amateurs.

D3A Amateurs: Pont-à-Celles Buzet accroché à Schaerbeek

Gosselies - Jette (0-1)

Gosselies n’a rien pu faire face à Jette. Menés dès la 23e minute de jeu – Nendaka a ouvert le score pour les Bruxellois – les Hennuyers ne sont jamais parvenus à égaliser.

C’est la troisième défaite en quatre matches pour Gosselies en ce début de saison.

Kosova Schaerbeek - Pont-à-Celles Buzet (2-2)

Pont-à-Celles Buzet a peut-être raté le coche, ce dimanche après-midi, à Schaerbeek. C’est que les joueurs de Pac avaient sans doute fait le plus dur en égalisant d’abord – Antenucci (28e) a répondu au but d’ouverture d’Ilias (12e) – et en prenant les commandes ensuite, via Bilstein (43e), peu avant le retour aux vestiaires.

Mais c’était sans compter sur l’abnégation des Bruxellois, toujours battus depuis le début du championnat, qui ont fait 2-2 en fin de match (74e) afin d’empocher leur premier point de la saison.

Walhain – Saint-Ghislain-TH (3-1)

Melckenbeek a beau avoir sauvé l’honneur de Saint-Ghislain en fin de rencontre (80e), Walhain a rondement mené son affaire, ce dimanche après-midi, devant son public. Et ce, grâce, notamment, à un tout bon Bamenga, l’auteur des deux seuls buts brabançons (43e et 74e) de la rencontre. Le troisième goal des Walhinois ayant été inscrit dans son propre camp par Gonzalez (58e).

D3B Amateurs: Meix-Devant-Virton incapable de s’imposer à 11 contre 10

Richelle - Spy (1-3)

Après une première mi-temps qui n’a permis à aucune équipe de faire la différence, c’est finalement Spy qui s’est imposé, ce dimanche, sur le terrain de Richelle.

Lancés par le but de Tambour (57e), les Namurois ont sans doute fait le plus dur en doublant la mise à la 78e minute de jeu, sur penalty. Et pour cause, même malgré le 1-2 inscrit par Busarello à la 84e minute du match, les équipiers de Brouir, le deuxième buteur de la rencontre, se sont mis à l’abri d’un possible retour des locaux en faisant 1-3 à la 86e minute de jeu, via Mignon.

Warnant - Ciney (4-1)

Pourtant menés à la mi-temps après le but de Villano (41e), les Warnantais se sont bien repris en main en seconde période.

À l’image de Rossi, auteur d’un doublé (48e et 85e) quasiment providentiel, les locaux se sont montrés plus souvent efficaces dans les 45 dernières minutes de la rencontre. La preuve avec, entre autres, les buts de Sevenels (53e) et Carvalho (89e).

Herstal - Jodoigne (1-1)

Auteur d’un bon début de saison (deux victoires et une défaite) pour ses débuts en D2 Amateurs, Jodoigne poursuit sur sa lancée à Herstal.

Ainsi, bien que menés au score après le but d’ouverture de Remacle à la 20e minute de jeu, les Brabançons ont égalisé à l’heure de jeu, via Lisman, afin de prendre un point de plus au classement général.

Meix-devant-Virton - SC Habay-la-Neuve (1-1)

Pourtant aux commandes du match dès la 5e minute de jeu après la rouge infligée à Grevisse pour une main sur sa ligne de but et le penalty converti par Lecomte, Meix-devant-Virton n’a pas été capable de prendre le meilleur sur le SC Habay-la-Neuve.

Incapables de tuer le match quand ils en ont eu l’occasion – Neetens a notamment touché le cadre à 1-0 – les locaux ont ainsi été surpris en fin de première mi-temps (42e) par Copette sur un coup franc bien joué par Jacob.