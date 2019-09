Elena Delle Donne rejoint Steph Curry, Kevin Durant et Larry Bird dans l’histoire

Qu’est-ce qu’Elena Delle Donne a désormais en commun avec Steph Curry, Kevin Durant, Steve Nash ou encore Larry Bird? Elle fait partie désormais d’un «club»…

Dans le basket plus que d’autres sports (on pense au foot, au cyclisme, voire au tennis), les stats individuelles occupent une place prépondérante, presque aussi importante que les résultats collectifs. C’est particulièrement le cas dans le championnat nord-américain, la prestigieuse NBA, et dans ses équivalents féminin (WNBA) et universitaire (NCAA).

Parmi ces stats, l’adresse aux tirs anime chez certains une certaine obsession, qu’ils soient joueurs ou simples observateurs.

Le fameux club auquel appartiennent les Curry, Durant, Nash et autre Bird réunit en réalité 9 membres depuis que la meneuse des Mystics de Washington y a fait son entrée. Ce club? Celui des 50-40-90!

Ce club réunit en effet les joueurs ayant bouclé une saison complète de (W)NBA avec une adresse au tir de 50% minimum à 2 points, 40% minimum à 3 points et 90% minimum au lancer franc.