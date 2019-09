Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

L’UNamur met le cap sur Charleroi, restauration d’une église, film français tourné à Olloy, focus sur les come-back du tennis: voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce vendredi 13 septembre.

1 «Le Coquelicot s’est fortement dilué dans l’Arc-en-ciel»

La FGTB wallonne a bien lu l’accord de la nouvelle majorité wallonne. Elle ne le condamne pas. Mais elle est déçue. Et inquiète.

2 Une cloche de 1,9 tonne fondue à Arlon

Le lifting de l’église Saint-Martin se poursuit. La restauration de la flèche de croisée prévoit d’abriter une nouvelle cloche.

3 L’UNamur débarque à Charleroi

Dans une société en mutation, la rentrée académique est placée sous le signe d’une recherche de nouveaux sens. Premier chantier: cap sur Charleroi, une métropole à forte croissance démographique mais avec un taux de «diplomation» inférieur.

4 Des élèves plus zen dans une école de La Roche

Une rentrée scolaire pas comme les autres à l’institut Saint-Joseph – Sacré-Cœur, de La Roche-en-Ardenne. La direction et l’équipe enseignante ont modifié la structure de cours habituelle, en y ajoutant des activités sportives, culturelles et de bien-être. Du yoga et du coaching sont au programme.

5 Patrick Weber de retour sur la RTBF: «Simenon, c’est mon Dieu»

Patrick Weber a été l’un des animateurs du mercato de l’été. De retour sur la RTBF après avoir passé quasiment dix ans sur RTL, le journaliste et historien se retrouve à la tête d’une case histoire le vendredi sur La Une, intitulée Le temps d’une histoire.

6 Come-back dans le tennis: retour au top… ou à la réalité

Malgré un circuit féminin aujourd’hui un peu faiblard et en manque d’icônes, un come-back n’est pas automatiquement gage de réussite. Hingis, Seles, Williams, Henin...: focus sur quelques exemples du passé.

7 «Trois jours et une vie», un film tourné à Olloy-sur-Viroin

«Trois jours et une vie» sort ce mercredi 18 septembre. Le film, avec Sandrine Bonnaire et Charles Berling, a été tourné à Olloy.

8 «Blow Books»: donner un nouveau souffle à la BD

Quelques illuminés (?) entendent rendre à la BD son aspect populaire en vendant des albums dans des… distributeurs et pour 5 euros. À découvrir dès aujourd’hui, lors de la 10e Fête de la BD (13/9 au 15/9).

9 Coco et Cocotte vous emmènent en voyage

La Trois-Pontoise Harmony Guisset a lancé un blog de voyage avec son mari. Astuces pour voyager pas cher et zéro déchet. À vos valises!

10 Festival Out of the Books: vitrine pour repenser l’éducation

Destiné aux parents, aux enfants et aux enseignants, le festival Out of the Books (Hors des livres) est né de la volonté de faire découvrir des outils et des nouvelles technologies liés au monde de l’éducation afin de faire évoluer les pratiques.

