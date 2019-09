VIDÉO | Elio Di Rupo: «Nous avons fait de grands efforts pour installer le gouvernement avant les fêtes de Wallonie»

Elio Di Rupo est satisfait: comme il l’avait souhaité, le gouvernement wallon est installé juste avant les fêtes de Wallonie.

61 jours. C’est le temps qu’il aura fallu au PS, au MR et à Écolo pour unir leurs forces dans ce nouveau gouvernement wallon. Le but était de l’installer avant les fêtes de Wallonie, c’est chose faite.

C’est donc un Di Rupo tout heureux et tout sourire qui a présenté son équipe ce matin. Une équipe plus féminine que la précédente et aussi assez jeune, voire novice dans des fonctions ministérielles. Avec à sa tête un ministre-président qui lui est… très expérimenté.

Son interview ci-dessus.

