Accord de gouvernement wallon - Le MR approuve à l'unanimité sa participation aux coalitions wallonne et en Fédération

Les militants du MR ont approuvé jeudi soir à Namur, à l'unanimité et sans grande surprise, la participation de leur parti aux prochains gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), en approuvant les programmes de ces deux exécutifs, a-t-on constaté sur place.

Les militants ont approuvé, peu après 20h00, successivement la Déclaration de politique régionale (DPR) et de son équivalent en Fédération lors d'un vote, en suivant l'exemple du PS un peu plus tôt, également à Namur.

En ouvrant ce congrès de participation tenu à Namur-Expo, le président du Mouvement réformateur, Charles Michel - par ailleurs Premier ministre fédéral démissionnaire et futur président du Conseil européen à partir de décembre - avait harangué les quelque 400 militants et représentants du parti en insistant sur les accents libéraux qui marquent selon lui les deux accords de gouvernement, pour la Wallonie et pour la FWB, conclus dans le cadre de cette nouvelle coalition arc-en-ciel avec le PS et Ecolo.