Verviers: le piétonnier de la rue du Brou accessible aux véhicules jusqu'au printemps 2020

Le chantier "Verviers Ville conviviale" va entrer dans sa première phase de travaux lundi prochain par la réalisation des carrefours Concorde-Harmonie et Concorde-Square Lekeu. Ces travaux vont nécessiter des aménagements en termes de mobilité et la principale option prise par le collège est de rendre le piétonnier de la rue du Brou accessible aux voitures jusqu'au printemps 2020, ont annoncé jeudi soir les autorités communales lors d'une réunion publique portant sur cet important chantier.

Dans le cadre de ce chantier, qui durera quatre ans au total, il sera interdit d'emprunter la rue de la Concorde, un des axes de sortie de Verviers. Le passage par le piétonnier offre dès lors une possibilité supplémentaire de désengorger la Ville.

Durant cette phase de chantier, la rue Jardon dans son tronçon compris entre la rue du Brou et la rue Chapuis sera mise à double sens de même que la rue Henri Hurard, dans la partie comprise entre le parking Hurard et la rue du Brou, permettant donc la circulation des véhicules dans le piétonnier.

Les rues de l'Harmonie, de la Concorde, Peltzer de Clermont, Lucien Defays et Pont du Chêne, dans son tronçon compris entre la rue du Marteau et la rue Peltzer de Clermont, seront quant à elles en circulation locale. Les commerces seront accessibles en voie sans issue.

La seconde mesure qui va grandement modifier la circulation sera l'interdiction de circuler du centre-ville en direction de la place de la Victoire via le carrefour Concorde-Square Lekeu. Les autorités préconisent la déviation via la rue Chapuis, rue Jardon puis le piétonnier ou via la rue Jardon et du Manège via la rue de la Concorde qui sera mise en circulation locale avec voie sans issue.

Le trafic sera par contre toujours autorisé entre la place de la Victoire et le centre-ville via les rues du Théâtre et Xhavée.