Justine Henin à propos du retour de Kim Clijsters: «Quel challenge!»

Grande rivale de Kim Clijsters sur le circuit avec qui elle a composé les plus belles pages d’histoire du tennis belge, Justine Henin a souhaité bonne chance à la Limbourgeoise pour son retour sur le circuit WTA annoncé jeudi à la surprise générale.

«Un comeback après quelques années en dehors du circuit et trois enfants… Quel challenge! Je te souhaite beaucoup de succès Kim Clijsters! #Tennis #Belgium», a posté l’ex-numéro un mondiale, elle aussi, sur les réseaux sociaux.

A l’instar de Kim Clijsters, Justine Henin a aussi été numéro 1 mondiale, et était sortie une première fois de sa retraite (de 2008 à 2010) mettant fin ensuite définitivement à sa carrière en 2011, un an avant Kim Clijsters. La Rochefortoise, 37 ans, a remporté sept tournois du Grand Chelem: Roland Garros à quatre reprises (2003, 2005, 2006 et 2007), l’US Open en 2003 et 2007 et l’Open d’Australie en 2004. Elle fut finaliste à Wimbledon en 2001 et 2006.

Victorieuse du Masters en 2006 et 2007, elle fut championne olympique à Athènes en 2004. Avec Kim Clijsters, Justine Henin a remporté la Fed Cup avec la Belgique à Madrid en 2001.