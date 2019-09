Le roi à Herstal pour les 70 ans de Terre

Le roi se rendra à Herstal le jeudi 19 septembre pour visiter les locaux du groupe Terre, qui célèbre ses 70 ans d’existence.

Le roi Philippe visitera, le 19 septembre, le groupe Terre à Herstal à l’occasion de ses 70 ans d’existence.

Le groupe Terre est une entreprise sociale à but solidaire et une référence de ce modèle d’entreprise en Belgique. Dans son modèle d’affaires, le groupe combine avec succès la profitabilité et la responsabilité sociale de l’entreprise. À travers un parcours «Solid’R» sur les activités de revalorisation du textile de la filière Terre, le roi se familiarisera avec la chaîne de valeur du groupe Terre. Il rencontrera des travailleurs et abordera avec eux la mission et l’organisation de travail qui caractérisent le Groupe Terre.

Il arrivera sur place à 14 h et repartira à 15 h 30.