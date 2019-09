Un vrai marché de Noël, une luge et du curling sur la Grand-Place de Tournai

La luge d’hiver occupera l’espace à proximité de la piste de curling devant la Halle-aux-draps, à Tournai, entre le 6 et le 31 décembre. Com.

Avant, pendant, et après le cube de Viva For Live, 25 chalets (au moins), une luge d’hiver et une piste de curling investiront la Grand-Place de Tournai. Un appel est lancé aux futurs occupants potentiels…

Les animations de fin d’année - Tournai d’hiver - débuteront dès le 6 décembre dans le centre de Tournai avec pas mal de nouveautés cette année. À commencer par un vrai marché de Noël comme on en faisait dans le temps, avec des chalets en bois et des toits blancs. On en comptera au moins 25 et peut-être même un peu plus si l’appel lancé aux commerçants et artisans susceptibles de les occuper rencontre plus de succès que prévu (cela semble d’ores et déjà bien parti).

Il faudra y ajouter des pistes de luge avec une structure longue de 38 m, 6,2 de large et 6,25 de haut (avec un départ culminant à 5 m) et une piste de curling de 18 m de longueur sur 3 de large devant la Halle-au-draps où se tiendra également le traditionnel marché de Commerce-centre. La piste de curling sera longue de 18 m sur 3 de large… Com.

Ce village et ses attractions sont loués à une société de Fleurus spécialisée dans ce type d’événement: Colors Productions.

En collaboration avec Caroline Mitri, sa collègue échevine du commerce, Ludivine Dedonder lance un appel aux commerçants, artisans et associations qui souhaitent participer à cette magie hivernale et tenir un chalet pendant la durée des festivités. Pour s’inscrire et connaître les conditions, les personnes intéressées peuvent prendre contact sans tarder avec Dany Creten, gestionnaire du marché de noël: danny.creten@colorsproduction.comou par téléphone au +32 492 253 674.

Un appel à projets pour la mise en place d’un bar central

Viendront s’ajouter le cube de Viva for live (144 heures animé par Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver) et la scène réservée aux vedettes de passage qui prendront place sur le parking du 17 au 23 décembre.

Entre ces deux dernières dates, le parking sera libéré pour les visiteurs du marché de Noël et les chalands des commerces du centre. Un appel a également été lancé aux représentants locaux du secteur Horeca ainsi qu’aux associations de la région pour l’installation et la tenue d’un bar central (avec animations musicales) qui restera sur le site jusqu’au 31 décembre. Les candidats pour la mise en place de ce bar sont invités à contacter Alexandra Caufriez, coordinatrice de la Maison des Associations et de l’Événementiel à l’adresse alexandra.caufriez@tournai.be