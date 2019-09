Wavre: Alice on the Roof, Kid Noize, Henri Dès et Éric-Emmanuel Schmitt inaugureront la Sucrerie

Alice on the roof, ici en 2016 aux Solidarités. EdA - Florent Marot

Après une première journée d’ouverture permettant au grand public de découvrir le nouveau hall culturel polyvalent wavrien, la Sucrerie accueillera une version indoor du festival Wacolor et le Vintage Music Festival. Alice on the Roof s’y produira, comme Kid Noize, Cécile Djunga, Henri Dès ou encore Éric-Emmanuel Schmitt.

En présentant ce jeudi le futur hall culturel polyvalent de Wavre baptisé la Sucrerie (www.lasucreriewavre.be), les autorités communales wavriennes et le directeur du nouvel espace Patrick de Longrée ont levé le voile sur la semaine d’inauguration prévue du 9 au 17 novembre prochain. Après une première journée d’ouverture permettant au grand public de découvrir les 10.000 mètres carrés du nouvel espace, la Sucrerie accueillera une version indoor du festival Wacolor et le Vintage Music Festival. Alice on the Roof s’y produira, comme Kid Noize, Cécile Djunga, Henri Dès ou encore Éric-Emmanuel Schmitt.

Le nouvel espace polyvalent, un investissement de 25 millions d’euros, permet d’accueillir aussi bien des spectacles théâtraux ou de danse que de grands concerts, des événements économiques (salons, congrès, évenements d’entreprises…) et des expositions. Le jour de l’ouverture, le 9 novembre, sera réservé à la découverte des différents espaces par le grand public. Le lendemain, la Sucrerie accueillera une version indoor du festival musical WaColor dans la grande salle dont la capacité d’accueil est de 1.300 personnes debout. Le 11 novembre, le Vintage Music Festival donnera l’occasion d’écouter des artistes des années «‘80 et ‘90 comme Lââm, Benny B ou Boris.

Le mardi 12 novembre, la salle de projection de 250 places accueillera une séance Exploration du Monde. Le 13 novembre, Alice on the Roof reproduira à Wavre son concert de Forest National. Le 14 novembre, le spectacle «Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran», joué par Éric-Emmanuel Schmitt, passera par Wavre pour inaugurer la salle. Suivront encore Kid Noize le 15 novembre, Cécile Djunga le 16 novembre, et Henri Dès le dimanche 17 novembre, en collaboration avec la ferme du Biéreau de Louvain-la-Neuve.

Dans les mois qui viennent, la Sucrerie prévoit aussi d’accueillir le festival Macamagie, un concert des Pastoureaux, le nouveau festival du rire de Wavre Zygomaticorama, «Pierre et le loup» avec Alex Vizorek, ou encore le spectacle de l’association L’Enfant des Etoiles en novembre 2020.