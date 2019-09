Le Borussia Dortmund pourra compter sur Thorgan Hazard et Axel Witsel contre Leverkusen

Le Borussia Dortmund, qui affronte le Bayer Leverkusen samedi (15h30) pour le compte de la quatrième journée de la Bundesliga allemande, puis le FC Barcelone, mardi prochain (21 heures) dans le Groupe F de la Ligue des Champions de football, pourra a priori compter sur ses Diables Rouges Axel Witsel et Thorgan Hazard lors de ces deux rencontres.

C’est du moins ce que leur entraîneur suisse Lucien Favre a annoncé jeudi en conférence de presse.

«Witsel et Hazard ont repris l’entraînement mardi et semblent opérationnels», a-t-il en effet déclaré.

Witsel (adducteurs) et Hazard (côte) n’avaient pas joué à Saint-Marin (0-4) et en Écosse (0-4) avec l’équipe belge, à cause de leurs blessures.

Les défenseurs Nico Schulz et Manuel Akanji, blessés à la cheville avec l’Allemagne et la Suisse lors des récents matches internationaux, sont en revanche indisponibles.