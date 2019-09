Un jardin d’hiver dans des bulles de verre et de bois: voilà comment les commerçants voient «leur» Toison d’Or

Commerçants et acteurs économiques du boulevard de Waterloo et de l’avenue de la Toison d’Or ont déposé une demande de permis pour leur propre projet d’aménagement de la Petite Ceinture. Il s’agit d’une réaction au projet régional. Et il est bien plus vert.

Des commerçants et acteurs économiques du boulevard de Waterloo et de l’avenue de la Toison d’Or dans la capitale ont déposé la semaine dernière une demande de permis d’urbanisme pour un projet d’aménagement dessiné par l’architecte Pierre Lallemand. Ce dernier, baptisé «Egmont», a été présenté mercredi dans ses bureaux situés à Ixelles. Il s’agit d’une réaction au projet que Pascal Smet et le Gouvernement bruxellois avaient présenté en fin de dernière législature, en mai 2019.

La démarche est atypique. Les partisans au projet espèrent par cette demande de permis amener les pouvoirs publics à s’inscrire dans un dialogue afin de trouver un consensus pour l’aménagement de ces artères, qui selon eux périclite. La faute autant aux aménagements qu’au défaut d’identité du lieu, selon les commerçants.

«Un lien entre les deux rives»

«Si on veut créer un lieu qui est une force, une visibilité, il est indispensable que celui-ci soit ‘un’» , estime Pierre Lallemand. «Pour qu’il soit ‘un’, il faut créer un lien entre les deux rives. Or aujourd’hui, ces deux axes commerciaux fonctionnent un peu comme des magasins de digues de mer, mais avec pour tout horizon des voitures garées.»

Le projet prévoit de ne laisser qu’une centaine d’emplacements pour voitures en surface sur les quelque 360 existants. Pierre Lallemand & Partners

Le projet prévoit de ne laisser qu’une centaine d’emplacements pour voitures en surface sur les quelque 360 existants afin de voir émerger un jardin d’hiver de 4.000 m2 implanté sur 3 étages dans des bulles faites de verre et de bois. Cet oasis urbain serait prédisposé à accueillir des activités culturelles diverses. Il formerait aussi un lien remarquable entre les deux côtés du boulevard, dont les trottoirs seraient élargis dans des dimensions identiques. Les piétons suivraient un parcours sinusoïdal entre des magnolias et des cerisiers. Dans chaque sens, les circulations dites de transit se feraient sur deux voies limitées à 30 km/h pour les voitures et sur une voie à sens unique pour les vélos.

S’il fait la part belle aux habitants, aux piétons et aux cyclistes, l’autre projet soutenu par Pascal Smet, le ministre en charge de la Mobilité au sein du gouvernement bruxellois sortant, manque d’attractivité selon les commerçants. Le jardin d’hiver permettrait d’attirer plus de touristes dans les magasins, pensent ces derniers.