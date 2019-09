Quelques fermetures de la liaison E25-E40

L’A602 traverse Liège, entre l’échangeur de Loncin et l’E25 vers l’Ardenne. ÉdA Hermann

L’autoroute A602 sera fermée par moments, ces prochains jours, en raison des habituels entretiens trimestriels, mais aussi refaire ponctuellement le revêtement.

Les automobilistes qui fréquentent régulièrement l’autoroute A602, à Liège, sont habitués. La Sofico, société gestionnaire du réseau autoroutier, procède à des entretiens trimestriels qui occasionnent à chaque fois des fermetures nocturnes du tronçon.

Il s’agit de procéder à des nettoyages, à l’entretien du système de ventilation et de divers éléments électromécaniques. Les services de secours en profitent également pour réaliser quelques exercices. Cette fois, des travaux de réhabilitation du revêtement vont également être réalisés.

Des déviations sont mises en place: il convient de suivre les itinéraires balisés «S1» et «S20».

Les horaires de fermeture pour ces prochains jours sont donc les suivants:

Fermetures

Du samedi 14 à 21 h jusqu’au dimanche 15 septembre à 21 h et la nuit du vendredi 20 au samedi 21 septembre:

– Fermeture de la liaison entre l’échangeur n° 38 «Angleur/Grivegnée» et l’échangeur n° 39 «Chênée» vers le Luxembourg

– Fermeture de l’accès n°39b «18 Arcades» vers le Luxembourg.

– Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur n° 39 «Chênée» vers le Luxembourg

Chaque nuit (20 h-6 h 30), du dimanche au vendredi 20 septembre:

– Fermeture de la liaison dans les deux sens de circulation, entre les échangeurs n° 36 «Avroy» et n° 39 «Chênée».

– Circulation réduite à une seule voie entre les sorties «Embourg» et «Chênée» et entre les sorties «Bonne Fortune» et «Avroy» dans les deux sens.

En journée (6 h 30-20 h), du lundi 16 au vendredi 20 septembre:

– Vitesse limitée à 50 km/h entre l’échangeur n° 38 «Angleur/Grivegnée» et l’échangeur n° 39 «Chênée» vers le Luxembourg.

– Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur n° 39 «Chênée» vers le Luxembourg.