Wallonie, terre d'eau : Les secrets de Saint-Hubert

Tout au long de l’été, « L’Avenir » vous propose de partir à la découverte de la « Wallonie, terre d’eau ». Cette semaine, on embarque pour la jolie Ardenne.

Avant-dernière étape de notre série estivale Wallonie, terre d’eau, nous voilà de retour au cœur des massifs ardennais pour partir à la découverte de nouveaux joyaux.

C’est la jolie région de Saint-Hubert qui nous accueille pour cette treizième balade de l’été.

On commencera notre tour du côté de Mirwart, l’un des Plus Beaux Villages de Wallonie. On partira pour le Fourneau Saint-Michel, avant de passer une nuit du côté de Poix Saint-Hubert.

La région de Libin nous accueillera ensuite pour une partie de cache-cache géante et on bouclera notre périple en observant les truites des étangs de Freux.

1

Paradis pour amoureux de nature

On part en balade à la découverte d’un joli domaine et d’un des Plus Beaux Villages de Wallonie cette semaine, dans la région de Saint-Hubert. C’est en effet Mirwart qui nous accueille cette fois, un petit village pittoresque que le temps semble avoir épargné.

Confortablement installée dans son écrin de verdure, la charmante localité est en effet entourée de verdure. L’acteur Olivier Gourmet est originaire du coin. En suivant la rue principale, on découvre l’imposant mais humble château, classé. Il est présent depuis le Moyen Âge. Sur un éperon rocheux, il surplombe la Lomme, cours d’eau à la fois paisible et tortueux.

Nous voilà parti pour deux balades aux charmes et aux secrets différents. La première, de 4,2 km et accessible à tous, nous fera découvrir le domaine provincial de Mirwart, un lieu magique de 1 350 ha, endroit idéal pour observer une faune et une flore exceptionnelles. Entre les étangs, un rucher, une sublime forêt aux essences variées, deux rivières, c’est un véritable petit paradis pour les amoureux de nature authentique. Le chemin vous emmène à travers divers peuplements de feuillus et de conifères.

La région regorge tellement de secrets qu’on vous propose cette semaine encore un deuxième itinéraire de balade.

D’une longueur de 5 km, celui-ci est également accessible pour tous les âges. C’est le Marsoult qui nous fait voyager cette fois. Avec son gentil murmure d’eaux vives, il est l’endroit idéal pour la truite fario, qui se nourrit de petits crustacés et de larves d’insectes. L’occasion notamment d’observer les nombreux étangs de la pisciculture installés à proximité.

On ajoutera que deux balades un peu plus difficiles sont également possibles depuis le même point de départ.

Pisciculture du domaine provincial de Mirwart

2

Faire un bond dans le passé

Pour notre seconde étape au cœur de la province de Luxembourg, nous allons faire un sacré bond dans le passé en découvrant le domaine du Fourneau Saint-Michel, à Saint-Hubert. Le lieu nous permet de plonger au cœur de la vie rurale d’autrefois, dans un écrin de nature préservé, à la découverte d’un patrimoine exceptionnel.

Implanté au cœur de la forêt d’Ardenne, le Fourneau Saint-Michel est un ensemble architectural dédié au mode de vie de l’Ardenne d’autrefois.

Habitations, fermes, école, chapelle, de nombreux bâtiments d’époque ont été transplantés dans ce parc, avec une grande rigueur scientifique, pour témoigner de l’architecture rurale traditionnelle du sud de la Wallonie. « Un exceptionnel haut-fourneau du XVIIIe siècle atteste de la sidérurgie ancienne, ajoutent les guides du lieu. Il est construit par le dernier père abbé de Saint-Hubert, Dom Nicolas Spirlet. Enfin, vous pouvez profiter des aspects récréatifs et culinaires dans ce site ressourçant puisqu’une plaine de jeux est située en plein cœur du domaine. » De nombreux événements sont organisés toute l’année sur le site.

Même si le temps semble s’être arrêté du côté de Saint-Hubert, l’endroit continue de se développer. Le Musée du fer a été inauguré l’an dernier. L’occasion de savoir un peu plus sur cette industrie florissante des XVIIe et XVIIIe siècles, de découvrir la fabrication de la fonte et la place du fer dans le passé.

Fourneau Saint-Michel, 4, 6870 Saint-Hubert

3

Une nuit dans le petit Paris en Ardenne

On part du côté du charmant village de Poix Saint-Hubert pour passer la nuit. Installée au milieu d’un massif forestier plutôt paisible, la localité a malgré tout vécu une histoire animée. On a, à une époque, compté jusqu’à cinq hôtels, cinq restos et cinq cafés dans le village. Le lieu fut d’ailleurs surnommé un moment le petit Paris en Ardenne. « En pleine saison, grâce au chemin de fer et à la gare de trams, il n’y avait pas loin de 1 000 touristes à Poix », se souvient Charly Piette.

Il ne reste aujourd’hui plus qu’un seul hôtel et c’est lui qui nous accueille cette fois. On prend en effet la direction de l’hôtel du Val de Poix pour la troisième étape de notre périple au cœur de l’Ardenne.

S’il est le dernier dans ce petit coin de paradis, l’hôtel ardennais n’a pas manqué d’évoluer au fil des années. Ce sont désormais les deux filles de Charly Piette qui gèrent l’endroit depuis quelques années. « Nous avons repensé tout le concept, glissaient-elles à l’époque. Chez nous, on ne sert ni Jupiler ni autre produit d’une multinationale, nous visons la promotion du terroir et on se singularise par la recherche de l’authenticité via les produits du coin. »

Le complexe hôtelier dispose de 42 chambres, dont 11 familiales. L’établissement possède également un restaurant gastronomique qui sert des plats régionaux du terroir, préparés avec une touche moderne et contemporaine.

Rue des Ardennes, 18, 6870 Saint-Hubert

4

Un jeu de cache-cache assisté par GPS

On part maintenant à la chasse au trésor. Depuis une bonne dizaine d’années, le geocaching, ce jeu interactif de cache-cache assisté par GPS, se développe aux quatre coins de la planète et la province de Luxembourg n’échappe pas à l’engouement de cette chasse au trésor.

Loisir inventé aux États-Unis, le geocaching consiste à chercher des objets disposés dans la nature en s’aidant de leur géopositionnement satellite. En général, les cachettes sont de petits conteneurs en plastique étanche dissimulés dans le trou d’un vieux mur de pierre, une fente dans la racine d’un arbre ancien ou encore un ancien nichoir hors d’usage. Avec le geocaching, les possibilités sont multiples et variées.

Le géochercheur repère les coordonnées de la cache sur l’un des sites internet consacrés au jeu. Il intègre les coordonnées précises de l’endroit où se trouve le « trésor » sur son GPS et il lui reste à se rendre à l’endroit convoité, ce qui n’est pas toujours simple.

Du côté de Libin, il est possible de tester ce nouveau moyen pour découvrir la nature. On plonge alors dans les grands espaces naturels des Ardennes. Il vous faudra découvrir les quatre boîtes étanches dissimulées le long de la randonnée Entre Lesse et Lomme. On profitera de cette balade en pleine nature pour observer la vue sur le ruisseau de la Fange de Tailsus et la réserve naturelle domaniale des Troufferies, ou encore découvrir la source de la Lesse.

Place de l’Esro 60, 6890 Redu

5

Un élevage bio unique en Belgique

Cela fait maintenant 130 ans qu’on élève des truites du côté des étangs de Freux. « La pisciculture de Freux a en effet été construite en 1889 par les barons Goffinet, les jumeaux Auguste et Constant, raconte Francis Dupont, l’actuel propriétaire. Au départ, ils ont essayé plusieurs types de poissons comme la carpe ou le brochet, pour finalement ne retenir que les salmonidés. »

À l’époque, la zone regorgeait de marais et l’endroit était idéal pour installer ce type d’élevage. Il a d’abord fallu assécher la zone, puis la transformer en zones de culture en creusant des dizaines d’étangs, le tout à la main. Les travaux dureront près de quatre décennies pour se terminer en 1927 avec la construction du grand étang face au château familial.

Et aujourd’hui, les installations, qui ont été évidemment modernisées, tournent toujours et permettent de produire des millions de truitelles chaque année.

Un élevage unique en Belgique, car celui-ci est totalement bio. « Ici, tout se fait à la main », confirme Francis Dupont. Dans les étangs de Freux, on retrouve trois espèces : la truite fario, l’arc-en-ciel et le saumon de fontaine. Les particuliers peuvent découvrir les lieux et acheter leurs poissons en fin de visite.

Rue Suzerain 3, 6800 Freux

