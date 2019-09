Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Le budget de la coalition wallonne pose question, le nouveau palais de justice de Namur attire les candidats, une Waterlootoise à The Voice Kids France: voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce jeudi 12 septembre.

1 Budget wallon: «On est dans l’expectative»

Le trio Di Rupo, Borsus et Nollet ne s’est pas montré volubile sur le volet budgétaire de leur programme de majorité. Des beaux projets et de l’ambition, cela ne manque pas dans la déclaration de politique régionale. Mais comment les financer?

2 Des candidats pour le futur palais de justice

Le marché pour la construction du nouveau palais de justice a attiré des candidats. La première pierre est toujours prévue pour 2020.

3 UBO: toujours plus de paperasse pour les ASBL

Les ASBL ont jusqu’au 30 septembre pour remplir le registre UBO. Un nouveau casse-tête administratif qui pèse sur les petites structures. L’objectif de cette nouvelle exigence administrative: lutter contre le blanchiment d’argent.

4 Une plante méditerranéenne a poussé dans son jardin

Un chardon-Marie a poussé dans le jardin de Guido Troonen, à Burdinne. Chose rare puisque cette plante pousse habituellement sur les rives de la Méditerranée. Un sujet impressionnant puisqu’il ne mesure pas moins de 2 mètres de diamètre.

5 Julia, une pépite à The Voice Kids France

Née d’un papa artiste et d’une maman musicienne, Julia Orenbach, son grand frère et sa grande sœur ont été bercés au rythme des notes de musique. Âgée de 10 ans à peine, la Waterlootoise sera sur la scène de The Voice Kids France vendredi prochain.

6 Tous ensemble pour Nicolas, souffrant d’une maladie incurable

Nicolas, 4 ans,de Petit-Rechain, souffre d’une maladie rare dégénérative. Alors qu’un espoir vient tout juste de s’évanouir brutalement, un appel à la solidarité est lancé à travers une ASBL.

7 Un FIFF entre réflexion et poésie

Ça va causer cinéma, du 27 septembre au 4 octobre prochain à Namur. Comme chaque année, le centre-ville vivra au rythme du FIFF, le Festival International du Film Francophone. Au menu, des films engagés, fantaisistes. Et féminins, bien sûr.

8 Record de fréquentation pour le Bastogne War Museum

Le Bastogne War Museum ne s’est jamais aussi bien porté. Il y a quelques jours, un nouveau char Sherman a été installé devant les portes d’entrée et ce, dans le cadre d’une exposition de street art. De quoi attirer encore plus de visiteurs.

9 D’Aurax & d’acier, coutelier à l’affût

D’Aurax & d’acier, la petite entreprise du Mouscronnois Aurélien Alsters, travaille l’art de la coutellerie. Homme à tout faire dans une maison de retraite, il rejoint sa passion tous les soirs dans son garage.

10 La voix d’Éloïse pour un voyage solidaire au Costa Rica

Accompagnée de son groupe «On the Right Spot», Éloïse Delperdange sera en concert ce dimanche à Piétrain afin de récolter des fonds pour son voyage solidaire au Costa Rica.

