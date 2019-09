L’ex-manager général d’Anderlecht Herman Van Holsbeeck interpellé jeudi matin

L’ancien homme fort du Sporting d’Anderlecht a été interpellé au lendemain de l’annonce de l’arrestation et de l’inculpation du célèbre agent de joueurs, Christophe Henrotay.

Ce sont nos confrères de la DH qui l’annoncent: Herman Van Holsbeeck, l’ancien manager général du Sporting d’Anderlecht, a été interpellé jeudi matin à son domicile.

Après l’inculpation de l’agent de joueurs Christophe Henrotay mercredi à Monaco, c’est une autre figure importante du football belge qui se retrouve arrêtée ce jeudi matin.

Suspecté de blanchiment d’argent, corruption privée et faux et usage, le célèbre agent de joueur a été inculpé en marge de différents transferts, notamment celui réalisé pour Aleksandar Mitrovic entre Anderlecht et Newcastle, en 2015.

On ignore à l’heure actuelle si l’arrestation de Van Holsbeeck concerne ce même dossier, mais il apparaît que cette interpellation découle des perquisitions menées au siège du club bruxellois en avril dernier.

Le parquet fédéral confirme pour sa part une nouvelle arrestation dans le cadre du dossier «footgate», sans toutefois préciser de nom. Mais contacté par la DH, l’avocat d’Herman Van Holsbeeck, Maître Spreutels, confirme l’interpellation de son client.

+ plus d’infos prochainement