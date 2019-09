La probabilité qu’il n’y ait pas d’accord en Flandre d’ici le 23 septembre davantage prise en compte

La probabilité qu’un gouvernement flamand ne soit pas formé d’ici le 23 septembre, date de la traditionnelle «déclaration de septembre» du ministre-président régional, est envisagée de plus en plus sérieusement dans les rangs des parlementaires.

C’est ce qu’a reconnu jeudi le président du parlement flamand, Wilfried Vandaele (N-VA), sur Radio 1.

Le cadre budgétaire dans lequel travaillera le futur gouvernement doit encore être élaboré et il s’agit d’un point délicat, a notamment souligné le nationaliste flamand.

Mercredi, plusieurs sources impliquées dans les négociations entre la N-VA, le CD&V et l’Open Vld ont laissé entendre que la date du 23 septembre n’était pas considérée comme incontournable. «Le contenu prime sur le timing», avaient-elles expliqué.

Wilfried Vandaele a désormais confirmé publiquement ces propos. «C’est encore possible de parvenir à un accord d’ici là, mais nous envisageons de plus en plus que ce ne sera pas le cas», a-t-il déclaré.

M. Vandaele espère toutefois que si la déclaration du 23 septembre devait être reportée, elle ne le sera que de quelques jours.

Groen et le sp.a, qui ne participent pas aux négociations gouvernementales, plaident quant à eux pour que le parlement puisse commencer ses travaux, et ce même si un exécutif n’est pas encore formé.