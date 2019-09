Voici le nom donné au loup des Hautes Fagnes

Le prénom Akela est arrivé en tête du sondage lancé au mois d’août par le Réseau loup, afin de baptiser celui repéré dans les Hautes Fagnes durant l’été, annonce jeudi le WWF. Plus de 19.000 personnes ont voté.

Akela, du nom du célèbre personnage du Livre de la jungle, a récolté 39,5% des votes, devant Fagnus, Wolfgang, Romulus et Lucky. Le loup qui a élu domicile dans les Hautes Fagnes et portait jusqu’ici le matricule GW926m, avait été identifié en juin dernier. L’animal est de lignée polonaise et avait été aperçu pour la première fois en juin 2018.

Le loup se nourrit principalement de cerfs, chevreuils et sangliers et attaque les animaux domestiques par facilité, souligne le WWF. Sa présence en Wallonie ne constitue pas une grande menace et est même bénéfique pour la nature et la biodiversité en Wallonie.

Depuis 2016, au moins cinq loups ont été aperçus en Wallonie, tous des mâles.