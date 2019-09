Claudy Verlaine coach de Ciney

Ce mercredi soir, Ciney et Alexandre Chteline ont décidé, pour des raisons extra-sportives, de revoir le contenu de leur collaboration et cela concerne l’équipe première, dont les résultats ne sont pas vraiment bons en ce début de saison: «Après une longue discussion avec Alexandre Chteline il a été décidé qu’il allait dorénavant se concentrer exclusivement sur la direction de l’école des jeunes de la RUW CINEY, explique le président Luc Dandoy. Devant ménager sa santé, il ne lui est plus possible d’exercer les fonctions communes de directeur de l’école des jeunes et T1 de Ciney. Il sera remplacé à partir de ce jeudi par Claudy Verlaine. Le reste du staff reste inchangé.» Claudy Verlaine a déjà coaché Ciney à plusieurs reprises par le passé.

