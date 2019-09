Stoffel Vandoorne continue son aventure en Formule E avec Mercedes

Il s’agira de la première expérience de Mercedes avec une voiture à part entière en Formule E qui débutera sa saison 2019-2020 en Arabie Saoudite les 22 et 23 novembre. Reporters/Pressseport

La structure Mercedes-Benz EQ Formula E Team a officiellement été annoncée au salon de l’auto à Francfort. Pour piloter la Silver Arrow 01: Stoffel Vandoorne, notamment.

Engagé en Formule E l’an dernier avec HWA Racelab, la rampe de lancement de Mercedes dans la discipline, Stoffel Vandoorne poursuivra son aventure en Formule Electrique avec le constructeur allemand.

La structure Mercedes-Benz EQ Formula E Team a officiellement été annoncée ce mercredi au salon de l’auto à Francfort. Pour piloter la Silver Arrow 01: Stoffel Vandoorne, 27 ans, et le Néerlandais Nyck de Vries, 24 ans. Le responsable de l’équipe sera Ian James.

Il s’agira de la première expérience de Mercedes avec une voiture à part entière en Formule E qui débutera sa saison 2019-2020 en Arabie Saoudite les 22 et 23 novembre.

Stoffel Vandoorne a terminé sa première saison avec HWA Racelab à la 16e place avec un podium en 13 courses.

«Je suis très heureux de pouvoir rejoindre Mercedes», a expliqué le pilote courtraisien. «J’ai gagné en expérience au fil des courses avec HWA la saison dernière. L’arrivée de Mercedes sur la scène est une formidable opportunité pour nous tous. La voiture a l’air fantastique. Et je suis impatient de voir ce que l’on peut faire avec l’équipe. Le potentiel est énorme et je n’attends plus qu’une chose, c’est de commencer.»

La saison dernière, c’est le Britannique Gary Paffett, champion DTM, les voitures de tourisme allemandes, qui était à ses côtés. Cette saison, ce sera le Néerlandais Nick de Vries, pilote de Formule 2.