Le débrief du jour: Gilbert encore vainqueur | Photovoltaïques: 4.400 plaignants de plus | Attaque au couteau en Floride

Une nouvelle victoire pour Philippe Gilbert, une arrestation dans le milieu du football, des plaintes de plus en plus nombreuses concernant les certificats verts, une attaque au couteau et des handicapés au Standard: voici ce qui a fait, entre autres, l’actu de ce mercredi.

1. Encore une victoire pour Philippe Gilbert

Au lendemain de la journée de repos, les coureurs du Tour d’Espagne se sont farci une 17e étape longue de 219,6 km entre Aranda de Duero et Guadalajara qui a souri à Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step). Le Liégeois s’est imposé en costaud dépassant l’Irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) dans la dernière ligne droite, s’extirpant d’un groupe de vingt coureurs.

2. L’agent de plusieurs Diables rouges arrêté

Un agent de joueurs à Monaco et son assistant en région liégeoise ont été arrêtés dans un dossier concernant notamment des opérations de blanchiment d’argent et de corruption privée dans le cadre de transferts de footballeurs.

3. Certificats verts: toujours plus de plaintes

Panneaux photovoltaïques: l’ASBL Touche pas à mes certificats verts (TPCV) déposera auprès du greffe du tribunal de première instance de Liège une liste de 4.400 plaignants supplémentaires dans sa procédure civile contre la Région wallonne.

4. Attaque à l’arme blanche en Floride

Plusieurs personnes ont été blessées ce mercredi à l’arme blanche dans une zone industrielle de Tallahassee, capitale de l’État américain de Floride, ont rapporté les médias américains.

5. Un millier de personnes handicapées invitées au Standard

«Allez Standard!», Allez les Rouches», «Le Standard est une très bonne équipe et elle peut continuer comme ça». La tribune de l’Académie du Standard affichait complet ce matin. Plus d’un millier de personnes déficientes, originaires d’une centaine d’institutions de toute la Wallonie, a pu suivre l’entraînement du jour.

