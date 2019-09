Le parc Jean-Felix Hap partiellement rouvert à Etterbeek

La rénovation du parc Jean-Felix Hap avance bien à Etterbeek. Une partie de cet écrin de vert en intérieur d’îlot est rouverte.

Le parc Jean-Felix Hap, coin de verdure en intérieur d’îlot près de la maison communale d’Etterbeek, vient de rouvrir après rénovation. La Commune annonce en effet qu’il est partiellement accessible» depuis ce 7 septembre.

Le jardin, ancienne propriété de la famille Hap dont plusieurs membres furent bourgmestres d’Etterbeek, est désormais «plus ouvert et lumineux». Les cheminements ont été restaurés alors que de nouveaux sentiers et une nouvelle entrée ont été tracés. Arbres endémiques et fruitiers anciens, arbustes et vivaces ont été plantés. L’étang nettoyé, son ponton de bois a été restauré, comme le kiosque et le mobilier.

Plusieurs arbres malades ont malheureusement dû être abattus et certains exemplaires remarquables ont été débarrassés des lierres et végétations spontanées qui les noyaient. Il fallait aussi donner plus de luminosité aux potagers. «Il fallait revitaliser la biodiversité et créer un écosystème plus sain et durable», précise Rik Jellema, échevin des travaux publics (Ecolo-Groen).

Des travaux restent cependant en cours: l’Orangerie et la maison Hap sont elles aussi en chantier. Dans le futur, une aire de jeux pour enfants sera mise en place: elle réutilisera le bois des arbres abattus. Des potagers collectifs et privatifs, ainsi que des poulaillers, une zone d’aquaponie, un rucher et un verger sont également prévus.

L’Orangerie va être entièrement rénovée pour en faire une salle polyvalente, avec une petite infrastructure HORECA répondant à des critères durables et sociaux à l’arrière.