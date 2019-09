Mondiaux d’athlétisme: Debjani, Bouchikhi et Maudens ont été repêchés

Trois athlètes belges sont assurés d’être repêchés pour les Mondiaux d’athlétisme de Doha: Ismael Debjani, Soufiane Bouchikhi et Hanne Maudens.

Tous les trois ont indiqué à Belga qu’ils avaient reçu une confirmation personnelle de la part de la Ligue Royale Belge d’Athlétisme (LRBA).

Mardi, la LRBA a fait savoir qu’elle allait s’écarter de son principe de ces dernières années lorsqu’elle respectait rigoureusement ses propres critères et les invitations de la fédération internationale (IAAF) étaient généralement rejetées. Pour les Mondiaux de Doha, les invitations seront acceptées, a annoncé mardi la LRBA.

Ismael Debjani (1.500m), Soufiane Bouchikhi (10.000m) et Hanne Maudens (heptathlon) ont manqué de peu le minima qualificatif. Ils ont reçu la confirmation qu’ils pouvaient préparer leurs valises.

Nafissatou Thiam (heptathlon), Anne Zagré (100m haies), Hanne Claes (400m haies), Paulien Couckuyt (400m haies), Claire Orcel (hauteur), Isaac Kimeli (5000m), Robin Hendrix (5000m), Thomas Van der Plaetsen (décathlon) et Ben Broeders (perche) avaient déjà validé leur ticket, tous comme les trois relais (Tornados, Cheetahs et mixte).

Dans les prochains jours, d’autres athlètes pourraient être repêchés. Les plus proches d’un repêchage sont Jonathan Sacoor (400m), Philip Milanov (disque), Fanny Smets (perche) et Michael Obasuyi (110m haies). Kevin Borlée (400m), Renée Eykens (800m), Thomas De Bock, Nina Lauwaert et Hanna Vandenbussche (tous trois le marathon) ne sont pas sans espoir, en particulier en cas de forfait d’athlètes étrangers.

Les Mondiaux de Doha se tiendront du 27 septembre au 6 octobre.