Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

La CSC tire la sonnette d’alarme sur la paralysie du gouvernement, les boues des eaux usées transformées en pellets, des «Djibloucyclettes» à louer: voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mercredi 11 septembre.

1 Marie-Hélène Ska: «Il est urgent de fixer un cap au fédéral»

À l’heure de la rentrée, et malgré des avancées aux échelons régionaux, la formation d’un gouvernement fédéral semble paralysée. Des dossiers brûlants restent néanmoins sur la table. La secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska, tire la sonnette d’alarme.

2 Que deviennent les boues résiduaires de nos eaux usées?

Lorsque nos eaux usées sont traitées, les boues résiduaires sont valorisées en agriculture, notamment sous la forme de pellets. L’eau épurée retourne, elle, dans les rivières.

3 La question des barèmes bloque la formation des enseignants

Le report de la formation en quatre ans des enseignants étonne plus d’un dans le secteur. Les premiers instituteurs et régents formés en 4 ans seront opérationnels à la rentrée 2025. Et sur le décret inscription, le plus dur reste à faire.

4 30 vélos neufs, parrainés par Adélaïde Charlier, à adopter

Dès ce mercredi, Pro Vélo propose aux habitants, travailleurs et étudiants gembloutois de louer une Djibloucyclette. Figure importante de la lutte pour le climat, la Namuroise Adélaïde Charlier sera la marraine du projet.

5 Bornes frontières belgo-prussiennes: rénovation au point mort

Les bornes frontières belgo-prussiennes vont-elles finalement obtenir un petit coup de neuf? Si les élus baelenois répondaient par l’affirmative il y a plusieurs semaines, ce n’est désormais plus le cas. La Région bloque le subside et, donc, le projet.

6 Steven Defour: «Kompany ne m’aurait jamais fait revenir»

Arrivé à Anderlecht alors que les Mauves restaient sur trois titres, Defour a vécu deux saisons compliquées. Defour serait-il revenu au Sporting trois ans plus tard si Vincent Kompany l’avait appelé?

7 Philippeville: encore un accident sous le pont de la N5

Un conducteur de Walcourt a eu la route coupée par la voiture qui quittait la N5. Le scénario est tristement connu et hélas très régulier. Cette fois, une automobiliste a été blessée.

8 Un périple pour récolter 2 375€ pour une association bolivienne

Partis mi-janvier, Jean-Lou et sa compagne Sophie ont quitté leur poste de professeur d’histoire-géo et de coordinatrice de campagne pour Oxfam afin de prendre la route de l’Amérique latine. Avec en poche un chèque de 2 375€ et une idée humanitaire en tête.

9 Des ossements découverts à Hottomont

Lors de travaux de terrassement, des ossements vieux de 200 ans ont été découverts dans une propriété privée de Grand-Rosière-Hottomont. Il s’agit peut-être de traces d’un ancien cimetière qui jouxtait une église disparue depuis fort longtemps.

10 Elle fait appel à la culture pour soutenir les orphelins en Haïti

Le centre culturel de Huy s’associe au projet «Enfant haïtien Mon Frère», ceci pour venir en aide aux orphelins de Haïti. Une initiative de la Hutoise Helleni Donckels.

