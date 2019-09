Battu par le Pérou, le Brésil perd son 1er match depuis le Mondial 2018

Le Brésil a été battu 0-1 en match amical par le Pérou, mardi, à Los Angeles.

Seul buteur de la rencontre, Luis Abram (85e) a ainsi mis un terme à la série de dix-sept rencontres sans défaites du Brésil, invaincu depuis son élimination en quart de finale du Mondial 2018 des œuvres de la Belgique (2-1).

Les deux équipes s’étaient rencontrées en finale de la Copa America début juillet. Les Auriverde s’étaient imposés 3-1 à domicile. Après leur défaite contre les Diables rouges au Mondial, les Brésiliens ont enregistré 13 succès, 1 victoire aux tirs au but (en quart de la Copa America contre le Paraguay) et 3 partages.

Après avoir inscrit un but et délivré une passe décisive contre la Colombie (2-2) vendredi, pour son retour à la compétition trois mois après sa blessure à une cheville, Neymar a cette fois commencé sur le banc. La star du PSG a fait son apparition à la 63e minute.

L’Argentine a de son côté dominé le Mexique 4 buts à 0 à San Antonio. La messe était dite à la fin de la première période suite au triplé de Lautaro Martinez (17e, 22e et 39e) et au but sur penalty de Paredes (33e). Le gardien du Standard Guillermo Ochoa a joué tout le match pour le Mexique. Là aussi, il s’agit d’une fin de série: c’est la première défaite, après 11 matchs, depuis l’arrivée comme sélectionneur de Gerardo ‘Tata’Martino. Le Mexique a remporté la Gold Cup en juillet.