Qualifications Euro 2020 - Quatre buts pour Cristiano Ronaldo, festival de buts pour l'Angleterre, la France gagne

(Belga) Cristiano Ronaldo a affolé une fois de plus les compteurs en qualifications pour l'Euro 2020 de football avec le Portugal empilant quatre buts à la Lituanie (1-5). L'attaquant portugais de la Juventus, 34 ans, totalise désormais 93 buts pour son pays (en 160 matches) se rapprochant du mythique record de 109 buts de l'Iranien Ali Daei.

Cristiano Ronaldo a inscrit aussi 32 buts sur ses 27 derniers matches signant un 8e hat-trick, après avoir aussi déjà empilé 4 buts contre Andorre en 2016. Le Portugal reste accroché à sa deuxième place (8 points en 4 matches) derrière l'Ukraine (13 pts, 5 matches) dans le groupe B. Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés. L'Angleterre menait 5-1 avant de voir revenir le Kosovo à 5-3 mais sans remettre en cause la victoire anglaise qui reste sur un sans-faute dans le groupe A. Dans la groupe H, la France et la Turquie restent au coude à coude avec 15 points en six matches après des victoires respectives face à Andorre (3-0) et en Moldavie (0-4). C'est l'Islande (12 pts) qui lâche du lest avec une défaite en Albanie (4-2). (Belga)