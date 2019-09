Johan Walem sur les débuts de Yari Verschaeren avec les Diables: «sans commentaires»

Johan Walem s’est contenté d’une courte réaction, laconique, sur les débuts de Yari Verschaeren, 18 ans, avec les Diables Rouges lundi soir à Glasgow contre l’Écosse (0-4).

«Sans commentaires», a lâché le sélectionneur de l’équipe nationale Espoirs au micro de Proximus Sports avant sa rencontre contre la Bosnie-Herzégovine mardi soir en qualifications pour l’Euro 2021 Espoirs.

«Il me manque Verschaeren, Mangala et Vanheusden», a tout de même expliqué Johan Walem. Ce trio devrait encore jouer avec les Espoirs mais Yari Verschaeren a lui déjà été appelé par Roberto Martinez chez les Diables Rouges tandis que Mangala et Vanheusden sont blessés.

«Ce sont trois pions importants de l’équipe et cela fait beaucoup. Je veux pouvoir sélectionner les meilleurs joueurs dans ma catégorie d’âge mais cela n’arrive malheureusement pas assez», a ajouté Johan Walem. «Cela donne une chance à d’autres joueurs. C’est unique de pouvoir jouer à ce niveau mais vous devez prester. Les nouveaux ont du talent mais je n’ai pas eu beaucoup de temps pour travailler avec eux. Cela aurait été mieux d’avoir un seul match durant cette fenêtre internationale mais c’est comme ça.»

Johan Walem avait déjà dû composer avec les absences de Dimata, Vanheusden et Vanlerberghe, trois joueurs majeurs, lors de l’Euro en Italie et Saint-Marin l’été dernier. Les Espoirs n’avaient pas pris le moindre point dans leur groupe et étaient revenus à la maison avec trois défaites.

Vendredi dernier, les Espoirs ont perdu leur premier match de qualification pour l’Euro 2021 sur le terrain du Pays de Galles 1-0.