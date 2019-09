Un château d’eau décapité à La Louvière

Le vieux château d’eau du Tierne du Bouillon à La Louvière est en phase de rénovation. La cuve et le toit d’ouvrage seront remplacés. Les travaux, qui ont commencé mardi, n’affectent pas la distribution d’eau.

La Société wallonne des eaux (SWDE) achève les derniers investissements pour la modernisation des infrastructures de distribution d’eau de La Louvière, qui figurent parmi les plus anciennes en Belgique. Le dernier chantier de ce projet consiste en la rénovation du château d’eau du Tierne du Bouillon à La Louvière. Il est entré ce mardi dans sa phase la plus spectaculaire.

La cuve de 35 tonnes et la toiture de 20 tonnes de l’ouvrage, qui date de 1920, doivent en effet être remplacées. Une grue de 400 tonnes est à l’œuvre dans le cadre de ces opérations.

«Le projet est de rénover l’intérieur du château d’eau, de remplacer la cuve, un réservoir de 800 m³», a indiqué Benoît Moulin, responsable de la communication de la SWDE. «Les éléments intérieurs sont donc extraits alors que la façade en briques sera maintenue et restaurée. Un socle en béton sera introduit dans le bâtiment, sur lequel la nouvelle cuve sera posée. Les éléments neufs seront intégrés dans quelques semaines.»

La première phase de rénovation se poursuivra jusqu’au 13 septembre. Le chantier du château n’impacte pas la distribution d’eau, grâce notamment aux travaux qui ont permis l’interconnexion des différents châteaux d’eau dans la zone de La Louvière.

Depuis 2009, plus de 30 millions d’euros ont été investis dans le renouvellement des conduites et des raccordements souterrains ainsi que dans la rénovation des châteaux d’eau de Bois-d’Haine, d’une capacité augmentée à 1.500m³, et de Jolimont. Cet investissement a également permis de relier le château d’eau du Tierne du Bouillon avec celui de Bois-d’Haine et une interconnexion Jolimont-Redemont.