Accord de gouvernement wallon: il faudra concrétiser et financer les engagements pris pour le CNCD-11.11.11

Si le CNCD-11.11.11 se réjouit de constater que la déclaration de politique régionale du nouveau gouvernement wallon reprend plusieurs revendications de son mémorandum, il souligne toutefois que concrétiser ces mesures nécessitera de préciser comment les financer.

La coupole des ONG belges de développement se réjouit des engagements pris notamment en matière de coopération au développement et de climat. «Nous nous retrouvons dans les ambitions affichées en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre (-55% en 2030), de transition énergétique et de neutralité carbone (100% renouvelable en 2050), de financement de la transition (soutien d’un pacte Finance-Climat européen), d’agro-écologie, d’investissement dans la mobilité durable et dans la rénovation et l’isolation des bâtiments, ainsi qu’à travers l’organisation annuelle d’une ‘journée du climat’«, précise-t-elle.

«En matière d’accords commerciaux, il faut saluer l’engagement d’opérer une évaluation parlementaire régulière de leur impact, mais aussi de conditionner l’accord du gouvernement wallon aux mandats de négociation et à la délégation de pouvoir pour la signature des accords de commerce et d’investissement à une série d’exigences», dont l’inclusion de normes sociales et environnementales contraignantes, ajoute le CNCD-11.11.11.

«Concrétiser ces engagements nécessitera toutefois de mobiliser les moyens nécessaires. Or, la Déclaration de politique régionale ne précise pas comment elle compte les financer», poursuit la coupole qui regrette également que plusieurs mesures ne figurent pas dans le texte. C’est notamment le cas du financement de l’adaptation et de l’atténuation des pays pauvres au changement climatique, qui figure pourtant dans l’accord de Paris sur le climat, conclut la coupole.