SONDAGE | Wellens, Stuyven, Vanmarcke: qui pour intégrer la sélection belge aux Mondiaux?

Alors que les cinq leaders pour les Mondiaux de cyclisme 2019 sont déjà connus, L’Avenir vous propose de choisir les trois derniers coureurs qui, selon vous, doivent intégrer la sélection belge.

Les cinq premiers noms de la sélection belge pour les Mondiaux de cyclisme ont été dévoilés ce lundi. Ainsi, Philippe Gilbert et Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick Step), Greg Van Avermaet (CCC), Oliver Naesen (AG2R) et Dylan Teuns sont assurés de pouvoir jouer la gagne au Yorkshire, le 29 septembre prochain.

Here's our Men and Women Elite line-up for 2019 UCI Road World Championships in Yorkshire



3 more Men Elite riders will be confirmed on Monday 16 September.