Primoz Roglic, le leader de la Vuelta, prolonge chez Jumbo-Visma

Primoz Roglic a prolongé son contrat avec Jumbo-Visma jusqu’en 2023.

La formation néerlandaise du WorldTour l’a annoncé ce mardi: Primoz Roglic a prolongé son contrat avec Jumbo-Visma jusqu’en 2023. L’officialisation est tombée alors que le Slovène est solide leader de la Vuelta, dont c’est le deuxième jour de repos.

Roglic, 29 ans, évolue depuis quatre ans au sein de l’équipe néerlandaise, qui s’appelait LottoNL-Jumbo à son arrivée. Avant cela, Roglic avait débuté dans le peloton dans l’équipe Adria Mobil après avoir mis un terme à sa carrière de sauteur à ski.

Le Slovène compte aujourd’hui 32 victoires professionnelles. Cette saison, son compteur indique 10 succès, dont trois victoires finales dans une course à étapes, le Tour des Émirats arabes unis, Tirreno-Adriatico et le Tour de Romandie, deux étapes du Giro, qu’il avait terminé à la troisième place, et une de la Vuelta. Au moment d’aborder la dernière semaine du Tour d’Espagne, Roglic possède 2:48 d’avance sur son plus proche poursuivant, Alejandro Valverde.