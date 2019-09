Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 11 septembre

Bong Joon-Ho, Julien Rappeneau et Cédric Klapisch sont au menu de ce mercredi. -

Un prof de dessin coréen, la Premier League, le «Club des ratés», des pêcheurs mélomanes, un chaton et même de la fibre optique: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 11 septembre 2019. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Parasite

Thriller de Bong Joon-ho. Avec Song Kang-Ho, Choi Woo-sik et Park So-Dam. Durée: 2 h 12.

Ce que ça raconte

Une famille de pauvres parvient à s’incruster dans une maison de riches. Maintenant qu’ils sont installés, bien malin celui qui les délogera.

Ce qu’on en pense

Un huis clos épatant qui fait se côtoyer la fable sociale, la comédie et le film de genre, sans temps mort. On en veut plus souvent des films comme ça.

Fourmi

Comédie dramatique de Julien Rappeneau. Avec François Damiens, Maleaume Paquin et André Dussollier. Durée: 1 h 45.

Ce que ça raconte

Pour ne pas casser les espoirs de son père, Théo lui fait croire qu’il a été sélectionné par un célèbre club de foot anglais. Le mensonge s’ébruite et tout le village s’emballe.

Ce qu’on en pense

La relation père-fils est suffisamment convaincante pour être touchante. Ce n’est pas transcendant mais, au moins, c’est juste.

Ça: chapitre 2

Film d’épouvante d’Andy Muschietti. Avec James McAvoy, Jessica Chastain et Bill Hader. Durée: 2 h 49.

Ce que ça raconte

27 ans plus tard, Ça est de retour…

Ce qu’on en pense

Une conclusion très attendue, des personnages solides, une réalisation phénoménale, une durée un chouïa longuet, mais que du bonheur pour les fans du premier!

Deux moi

Comédie dramatique de Cédric Klapisch. Avec François Civil et Ana Girardot. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

Mélanie et Rémy errent dans Paris à la recherche de l’âme sœur et d’un peu de sens à mettre dans leur vie.

Ce qu’on en pense

On attend toujours de voir le sens du film arriver, nous. Et qu’il se décide à commencer aussi. D’un ennui mortel.

Fisherman’s Friends

Comédie de Chris Foggin. Avec James Purefoy et Daniel Mays. Durée: 1 h 52.

Ce que ça raconte

Suite à une mauvaise blague de sa bande de copains, un producteur de musique londonien tente de convaincre des pêcheurs d’un petit village d’enregistrer un album.

Ce qu’on en pense

Un feel-good movie anglais qui flaire bon le poisson et les pintes de bière. Cousu de fil blanc mais gentil et bon enfant.

The Hummingbird Project

Drame de Kim Nguyen. Avec Jesse Eisenberg et Alexander Skarsgard. Durée: 1 h 51.

Ce que ça raconte

Des cousins se lancent dans le projet complètement insensé de faire passer un câble de fibre optique à travers des montagnes. S’ils y arrivent, ils seront millionnaires.

Ce qu’on en pense

Le film repose presque entièrement sur les personnalités décalées des deux protagonistes. Amusant mais un peu brouillon.

The best of Dorien B

Comédie dramatique d’Anke Blondé. Avec Kim Snauwaert et Jelle De Beule. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

Dorien, la trentaine, mène une vie paisible. Mais lorsqu’elle découvre que sa mère est infidèle et que son mari se rapproche d’une collègue, sa vie bascule… complètement.

Ce qu’on en pense

Petit film flamand trop classique mais sauvé par le panache de son actrice principale.