Station de mesure éphémère, course de lenteur et concours Instagram: 5 choses à savoir sur la Semaine de la Mobilité à Bruxelles

Changement de gouvernement, changement de ton pour la Semaine de la Mobilité à Bruxelles: les ministres Elke Van den Brandt (Mobilité) et Alain Maron (Environnement) mettent l’accent sur la qualité de l’air du 16 au 22 septembre. Pas de fête dans les tunnels lors du dimanche sans voiture 2019 comme c’était l’habitude avec Smet, mais une station de mesure éphémère.

La qualité de l’air à Bruxelles, c’est pas brillant. On le sait, on le sent, et c’est désormais un fait objectivé. Sur les 9 stations de mesure gérées par Bruxelles Environnement, 3 ont dépassé le seuil OMS de 20 μg/m³. Pire: dans chacune de ces 9 stations, le seuil quotidien de 50 μg/m³ a été dépassé plus de 3 fois. Ainsi, pour 2018, 632 décès prématurés sont attribués à cet air malsain.

Alain Maron (Ecolo) et Elke Van den Brandt (Groen) ont présenté ensemble le programme de la Semaine de la Mobilité. Photo News On ne cherche plus trop non plus les responsables: la voiture arrive au premier rang des suspects. Eh oui: 50% des particules fines et 69% du dioxyde d’azote contenus dans l’air bruxellois sont issus du trafic automobile. Quand on sait que les émissions de diesel diminuent de 50% le jour du dimanche sans voiture, on se réjouit vraiment d’y être. Ça sera pour le 22 septembre. D’ici-là, la Semaine de la Mobilité 2019 multiplie les actions de sensibilisation. Voilà ce qu’on retient du programme.

Une station de mesure éphémère

Le piétonnier a-t-il un impact sur la qualité de l’air? Pour s’en convaincre, Bruxelles Mobilité installe une station de mesure éphémère place de Brouckère. Grâce à un écran géant affichant en même temps les valeurs mesurées par la station Arts-Loi, les passants pourront comparer l’air d’un quartier débarrassé des voitures et celui du carrefour le plus dense de Belgique.

La station de mesure éphémère de la qualité de l’air installée sur le piétonnier compare l’air de De Brouckère à celui d’Arts-Loi. Photo News

L’expo d’une Bruxelles qui change

Belga Le retour dans le temps souhaité par l’expo « Brussels is Changing » doit vous permettre d’y comparer les évolutions urbanistiques de Bruxelles ces dernières années. Des montages photo «avant-après» de quartiers comme Madou, la place Dumon ou la place Fernand Cocq montrent le chemin parcouru. Mais d’autres projections, à Schuman ou Toison d’Or, relativiseront l’impression: il reste un bout de route avant que les 70% de superficie urbaine bruxelloise réservés à la voiture soient plus équitablement répartis.

Respirer avenue Charles Quint

16 écoles bruxelloises organisent aujourd’hui des «rues scolaires», axes fermés au trafic à l’entrée des classes. On peut s’en réjouir, mais aussi le déplorer quand on sait que la région compte... 618 établissements scolaires (chiffres IBSA 2018). Pour attirer l’attention sur l’importance de la mobilité et de la qualité de l’air aux abords des écoles, un flash mob aura lieu dans le quartier Charles Quint le 18/09, dont on sait qu’il respire l’air pollué par les milliers de voitures roulant sous la basilique de Koekelberg. Baptisé « Air for Schools », il est organisé par le collectif Café Filtré, qui se bat pour un air plus pur aux fenêtres des classes. Deux bandes de l’avenue seront réservées aux kets. L’assoc’ a aussi réfléchi aux alternatives à la voiture dans ce quartier au trafic dense: les résultats d’ateliers avec les riverains seront publiés à cette occasion.

#BEATAIRPOLLUTION sur Instagram

#BEATAIRPOLLUTION (ou «battez la pollution de l’air»): voilà le hashtag de la campagne pour la Semaine de la Mobilité. Un concours est lancé ce 10 septembre sur Facebook et Instagram: comme le hockeyeur Simon Gougnard ou la chanteuse Sonnfjord, portez le masque antipollution pour montrer votre engagement pour la qualité de l’air.