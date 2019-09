INFOGRAPHIE | Romelu Lukaku, troisième joueur le mieux payé d’Italie

Seulement devancé par deux joueurs de la Juventus de Turin, Romelu Lukaku est le Diable rouge avec le plus gros salaire en Serie A.

Transféré à l’Inter Milan cet été, Romelu Lukaku va toucher un joli pactole en Italie. Selon des chiffres publiés parLa Gazetta Dello Sport et relayés par Het Laatste Nieuws, l’attaquant de 26 ans est devenu le troisième joueur le mieux payé de la Botte.

Avec 7,5 millions d’euros par an (+ 1,5 de bonus), «Big Rom» n’est devancé que par Cristiano Ronaldo (31 millions) et Mathijs de Ligt (8 millions + 4 de bonus). Seule au sommet, la star portugaise gagne donc 19 millions de plus que le jeune prodige néerlandais, pourtant deuxième du classement.

À l’image des salaires exorbitants de CR7 et de Ligt, ce classement est largement dominé par la Juventus de Turin, dont la masse salariale a explosé cette année. La «Vieille Dame» compte 10 joueurs parmi les 15 mieux payés d’Italie et Lukaku est d’ailleurs le seul non-Turinois du top 9.