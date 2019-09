Accord de gouvernement wallon: la N-VA pointe «l’absence d’un trajet de retour à l’équilibre»

«Le plus gros manquement de l’accord de gouvernement en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles: l’absence d’une boussole, d’un trajet de retour à l’équilibre», a réagi mardi l’ancien ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA).

Lundi, la coalition PS-MR-Écolo, à la manœuvre en Wallonie et en FWB, a annoncé un plan d’investissements de 4 milliards d’euros et un retour à l’équilibre d’ici 2024, couplés à une augmentation sensible du taux d’emploi, de 63,7 à 68,7%. Comment il compte y parvenir, par contre, est moins clair.

«Il manque à cet accord une boussole, un trajet de retour à l’équilibre. Au sein du gouvernement fédéral, nous avons dû constater que même avec une boussole, il était extrêmement difficile, pour certains partenaires de la coalition, de tenir la ligne définie», a souligné le député européen et ancien ministre des Finances.

«Par ailleurs, le texte est basé sur une croissance sensible du nombre d’emplois, sans dire comment ces emplois seront créés. La question est donc de savoir si l’on est prêt à prendre des mesures pour activer les chômeurs, et lesquelles. Sur ce point, l’accord est très vague», a conclu Johan Van Overtveldt.