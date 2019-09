Les Diables à la fête dans FIFA 20: Hazard et KDB dans le top 5, deux petits nouveaux dans le top 100

L’éditeur de FIFA 20 a dévoilé les notes des 100 meilleurs joueurs du jeu vidéo de football. Nos Diables rouges s’y taillent une belle part du gâteau.

Attendu chaque année comme le Graal par les nombreux fans de football et d’e-sport, la nouvelle mouture du jeu FIFA va bientôt arriver sur vos écrans. Alors qu’Eden Hazard sera d’ores et déjà sur la jaquette du jeu, plusieurs Diables rouges ont été récompensés de leurs performances ces derniers mois, en club et en sélection, par EA Sports.

L’éditeur de jeux vidéo vient en effet de dévoiler les notes des 100 meilleurs joueurs de FIFA 20, disponible le 27 septembre prochain. Et outre Kevin De Bruyne et Eden Hazard qui figurent tous deux dans le top 5 des meilleurs joueurs, six autres Diables sont présents dans le top 100, dont deux petits nouveaux.

Le classement des meilleurs joueurs de FIFA 20 1. Lionel Messi (Arg) – 94 2. Cristiano Ronaldo (Por) – 93 3. Neymar (Bré) – 92 4. Eden Hazard (Bel) – 91 5. Kevin De Bruyne (Bel) – 91 6. Jan Oblak (Slo) – 91 7. Virgil Van Dijk (P-B) – 90 8. Mo Salah (Egy) – 90 9. Luka Modric (Cro) – 90 10. Marc-André Ter Stegen (All) – 90 … 39. Thibaut Courtois (Bel) – 88 46. Toby Alderweireld (Bel) – 87 50. Dries Mertens (Bel) – 87 54. Jan Vertonghen (Bel) – 87 80. Axel Witsel (Bel) – 85 86. Romelu Lukaku (Bel) – 85 … 100. Zlatan Ibrahimovic (Suè) – 85

Deuxième meilleur belge en 2019, Hazard a dépassé KDB. Les deux maîtres à jouer de la sélection belge sont respectivement 4e et 5e avec une note de 91. Seuls Messi (94), Cristiano Ronaldo (93) et Neymar (92) les dépassent.

Derrière les deux Belges, la suite du top 10 est composée de Jan Oblak (91) ainsi que de Virgil Van Dijk, Mo Salah, Luka Modric et Marc-André Ter Stegen, qui bénéficient tous les quatre d’une note de 90.

Plus loin dans le classement, on retrouve d’autres valeurs sûres des Diables. Thibaut Courtois est 39e et troisième Belge avec une note de 88. Côtés à 87, Mertens et Vertonghen sont respectivement 50e et 54e tandis que Lukaku (85) subit sa mauvaise fin de saison à Manchester et n’est plus que 86e.

Alderweireld et Witsel récoltent les fruits de leurs magnifiques saisons

Et si Radja Nainggolan et Vincent Kompany ont disparu du top 100 cette année, ils ont été remplacés par deux petits nouveaux. Devenu un taulier de la défense des Spurs avec qui il a atteint les demies de la Champions League, Toby Alderweireld (87) fait son entrée dans le classement à la 46e place.

De son côté, Axel Witsel est devenu une pièce maîtresse du Borussia Dortmund la saison dernière après son «exil» en Chine. Noté à 85, le médian de 30 ans décroche la meilleure note de sa carrière sur FIFA et se retrouve en 80e place.

Ce nouvel opus du jeu de football, privé de la Juventus à cause de son contrat d’exclusivité avec le jeu PES, sera doté d’adversaires avec une intelligence artificielle améliorée et d’une conduite de balle plus réaliste. Pour les plus impatients, une démo gratuite devrait être jouable dès le 12 septembre.