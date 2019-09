La fin de la production de plastique prévue par l’accord de majorité est «peu réaliste»

Dans sa déclaration de politique régionale, le prochain gouvernement wallon entend, entre autres choses, «être le moteur d’une stratégie de sortie de la production de plastique à l’horizon 2030», seuls les usages où il est nécessaire étant conservés d’ici là.

La mesure est jugée «peu réaliste» par Go4Circle, la fédération belge des entreprises actives dans le traitement et le recyclage des déchets.

Cette dernière s’inquiète également de la volonté régionale de réduire l’incinération de 50% pour 2027 et de fermer les décharges.

«Nous aurons toujours besoin de ces exutoires pour les déchets ultimes et on ne doit pas dépendre d’une région limitrophe ou d’autres pays d’Europe, voire d’Asie. Une concertation est prévue et elle sera absolument nécessaire», a ainsi commenté Stany Vaes, le directeur général de la fédération.

Go4Circle se réjouit toutefois que l’économie circulaire devienne «un axe industriel majeur en Wallonie», avec le développement de nouvelles filières de recyclage pour les huiles usagées, les matelas ou encore les déchets de construction.

Le gouvernement wallon a prévu de bannir les plastiques à usage unique, pour lesquels il existe une alternative, en 2022, en application de la directive européenne ‘produits en plastique’et en concertation avec le gouvernement fédéral et les autres Régions. L’interdiction des sacs plastiques sera quant à elle élargie aux emballages des fruits et des légumes d’ici fin 2021.