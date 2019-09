Charles Consigny arrête (déjà) la télé

Polémiste éphémère (un an à peine) de Laurent Ruquier dans On n’est pas couché, Charles Consigny a affirmé dans une interview à Télé Loisirs qu’il ne ferait plus de télé. Du moins en tant que chroniqueur.

«Si je reviens sur un plateau, ce sera en tant qu’avocat, pour intervenir sur un thème lié à la justice. Et si je reparle politique un jour, ce sera pour m’engager», a indiqué le jeune avocat. Il a semble-t-il mal vécu l’exposition médiatique.

«On devient instantanément guignolisé et moqué. Les gens n’écoutent plus ce qu’on leur dit. La télé est devenue ringarde.»