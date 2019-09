La culture doit être accessible dès le plus jeune âge, dans tous les bassins, y compris ruraux. C’est un droit. Elle doit être stimulée et l’emploi doit y être renforcé. Mais cela a un coût qui peut en partie être compensé par les dons et le financement participatif. L’Arc-en-ciel entend aussi renforcer la gouvernance dans les institutions culturelles.