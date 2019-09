Qualifications Euro 2020 - L'Allemagne se rassure, les Pays-Bas et la Belgique carburent

(Belga) Non sans mal, l'Allemagne s'est rassurée lundi en Irlande du Nord (2-0) et a pris la tête du groupe C des qualifications pour l'Euro-2020, devant son adversaire du soir et les Pays-Bas, qui ont éclipsé l'Estonie à l'extérieur 4-0.

Domptée vendredi par des Pays-Bas déchaînés (4-2), la Mannschaft a cette fois assuré l'essentiel, la victoire, sans toutefois être totalement maître de son sujet chez des Nord-Irlandais surmotivés. L'Allemagne, 12 points, dépasse à la différence de buts l'Irlande du Nord en tête du groupe. Troisièmes avec un match en moins, les Pays-Bas (9 pts) ont eux confirmé leur forme du moment en passant quatre buts à de faibles Estoniens, derniers du groupe. La Belgique s'est elle aussi baladé 4-0, en Ecosse, et continue de dominer son groupe I avec six victoires en six rencontres, 19 buts marqués et un seul encaissé. Les Diables rouges comptent trois points d'avance sur la Russie, qui a fait le minimum contre le Kazakhstan à domicile (1-0). Les autres rencontres ont réservé quelques surprises, à commencer par le match nul arraché (1-1) par l'Azerbaïdjan contre la Croatie. Face aux vice-champions du monde, toujours premiers du groupe E (10 pts), les Azéris prennent leur premier point dans cette campagne européenne. Dans le groupe G, l'Autriche (3e, 10 pts) a elle aussi fait déchanter un mieux classé qu'elle en allant prendre un point sur le terrain de la Pologne, leader avec 13 points. (Belga)