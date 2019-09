Thomas Vermaelen a inscrit le deuxième but de la Belgique lors de la rencontre en Écosse ce lundi soir.

La première fois que Thomas Vermaelen avait inscrit un but sous le maillot des Diables, c’était lors d’une rencontre amicale face à la Hongrie, en novembre 2009.

Dix ans plus tard, le défenseur qui évolue aujourd’hui au Vissel Kobe a profité de la victoire belge en Écosse pour inscrire le second but de sa carrière internationale.

