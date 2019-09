Accord de gouvernement wallon: «Un arc-en-ciel un peu terne», selon le cdH

Le cdH voit positivement la prise en compte de l’urgence climatique dans la Déclaration de Politique Régionale (DPR) ou la pérennisation de politiques lancées sous la législature précédente.

Certaines absences l’inquiètent en revanche, en particulier l’assurance-autonomie chère aux centristes.

«C’est un arc-en-ciel un peu terne», a commenté la cheffe de groupe à la Fédération Wallonie-Bruxelles et ministre wallonne sortante, Alda Greoli, dans une première réaction.

«On peut se réjouir de voir que l’urgence climatique est prise en considération dans la DPR. Le Pacte d’excellence pour l’enseignement ou certaines politiques de santé sont également pérennisés. Par contre, je m’étonne de voir qu’une autre urgence, celle du vieillissement de la population, n’est pas prise en compte. L’assurance-autonomie a disparu. L’urgence climatique a-t-elle fait disparaître les autres urgences? «a-t-elle demandé.

Les centristes épinglent aussi une mesure dans l’accueil de la petite enfance, dont elle redoute les effets, à savoir l’extension des titres-services à l’accueil d’enfants de 3 à 11 ans.

«Cela peut sembler une solution de dépannage mais les professionnels du secteur savent que ce n’est pas une activité comme une autre. Je ne pense pas que la formation des personnes employées corresponde», a encore dit Mme Greoli.

Le cdH va maintenant procéder à une lecture plus approfondie des Déclarations de politique régionale et communautaire négociées par le PS, le MR et Écolo.