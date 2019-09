DIRECT | Les Diables visent un sixième succès: suivez Écosse-Belgique en direct commenté

Après l’avoir emporté à Saint-Marin vendredi soir, les Diables rouges sont déjà de retour ce lundi soir et comptent bien aligner un sixième succès de rang dans le cadre de ces éliminatoires pour l’Euro 2020.

Vendredi soir, à Saint-Marin, les Diables rouges ont «fait le job», comme on dit. Vainqueurs sur le score de 0-4, les hommes de Roberto Martinez sont apparus un peu plus empruntés qu’à l’ordinaire, eu peu plus pataud devant le but aussi. La faute à plusieurs changements opérés par le sélectionneur dans son onze de base.

Face à l’Écosse, la Belgique devra se montrer un peu plus réaliste et, surtout, davantage créative si elle veut, comme elle l’entend, signer un sixième succès en autant de rencontres dans ces éliminatoires pour l’Euro 2020.

Pour ce faire, Roberto Martinez, lequel a pu laisser souffler quelques cadres et donner du temps de jeu (et de la visibilité) vendredi à plusieurs joueurs en délicatesse au sein de leur club, devra cette fois aligner le meilleur onze possible.

Avec les retours de Dries Mertens et Nacer Chadli, tous deux buteur lors de leur entrée au jeu vendredi, et surtout celui de Romelu Lukaku dans le onze, les Diables rouges s’alignent dans la meilleure compo possible au vu des absents.