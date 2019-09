Pour la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est fait! La coalition Arc-en-Ciel (PS, MR et Écolo) est définie, les programmes sont imprimés. On ne connaît pas encore leurs noms, mais les ministres du futur gouvernement wallon devraient prêter serment ce vendredi. En attendant, on scanne une partie des mesures contenues dans les deux déclarations politiques. Les grandes lignes.