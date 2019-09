Philippeville: le porté disparu, un militaire de 28 ans, retrouvé sans vie à la suite d’un violent accident

Un jeune militaire a perdu la vie dans un accident sur la N97. D’importantes recherches ont été entreprises pour retrouver la victime, qui était portée disparue.

Ce lundi matin, la région de Romedenne-Philippeville était scrutée par nombre de policiers et de militaires qui effectuaient des recherches. On a même aperçu l’hélicoptère de la police fédérale et les chiens pisteurs. Informations prises, tout ce monde était à la recherche d’un homme porté disparu depuis dimanche soir.

Les informations en possession de la police ont permis d’activer la cellule en charge des personnes disparues et donc de disposer de moyens supplémentaires. Ainsi, la dernière antenne relais à avoir capté le signal GSM de la personne disparue était celle de la Barrière Luc, plus connue sous le nom «rond point de l’avion».

C’est finalement dans les taillis bordant la N97 que la voiture complètement disloquée a été retrouvée, à la suite d’une très violente collision avec un arbre qui borde la chaussée.

Le conducteur, un militaire de 28 ans, avait été éjecté et tué sur le coup. À cette heure, on ignore encore les circonstances de cet accident et le moment où il s’est produit.

