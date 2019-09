VIDÉO | Et si on remettait la foire de Tournai sur la Grand-Place?

Chaque année, le sujet revient sur le champ… de foire. Pourquoi ne pas remettre celui-ci au centre-ville? La question est posées par certains forains eux-mêmes…

À l’heure où la foire de septembre vient d’être inaugurée en fanfare, la question du retour des métiers vers le centre-ville est une nouvelle fois soulevée par certains forains, dont le président wallon de l’Union des industriels forains belges, Anthony Mastrovalerio, qui défend cette idée depuis plusieurs années. Tous ces professionnels s’inquiètent d’une diminution, certes lente, mais constante, du nombre de représentants de la profession sur l’Esplanade de l’Europe.

Environ 50 métiers occupent aujourd’hui cet espace qui en a accueilli jusqu’à plus de 70 les années fastes.

Le retour en ville permettrait en outre de garantir une animation récurrente dans le centre-ville qui permettrait, moyennant certains aménagements, aux acteurs de la vie économique - soit principalement les commerçants et les représentants du secteur Horeca - d’y trouver leur compte.

L’utilisation des trois places - La «Grand-Place», les places Astrid et Saint-Pierre - permettrait aux métiers plus conséquents de bénéficier de suffisamment d’espace pour s’installer également.

Que cela ne vous empêche pas de prendre plaisir à fréquenter le champ de foire de l’esplanade de l’Europe qui vous accueille jusqu’au 29 septembre.

Vous y trouverez notamment un tout nouveau métier: le «Sombrero», basé sur le principe des traditionnelles pieuvres où les nacelles ont été remplacées par des chapeaux mexicains géants pouvant emporter dans les airs dix passagers…

Un programme d’animations bien garni jusqu’au 29 septembre

Diverses manifestations seront proposées sur le champ de foire (de l’esplanade de L’Europe) jusqu’au 29 septembre, à commencer par la messe sur la piste des autos-scooters avec la participation des écoles de la région, mardi, à 10 h 30. Les mercredis 11 et 18, diverses animations seront proposées aux enfants à partir de 15 h. Retour des marchés nocturnes, dès 18 h, les vendredis 13 et 20 septembre. ?Les Forains invitent les enfants des Homes, le mercredi 25, à 15h. Le dernier samedi, soit le samedi 28, sera tiré le traditionnel feu d’artifice sur le coup de 22 h, et c’est par un dimanche à prix réduit; le dimanche 29, que se clôturera la foire de septembre.

Des bons de promotion sont disponibles sur la page facebook de la foire de Tournai: https://www.facebook.com/foiredetournaiofficiel/