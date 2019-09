Elise Mertens qualifiée pour le Masters de double à Shenzhen: «Un grand honneur»

La WTA a annoncé lundi, au lendemain de l’US Open, qu’Elise Mertens et Aryna Sabalenka se sont qualifiées pour le Masters de double, qui aura lieu à Shenzhen, en Chine, du 27 octobre au 3 novembre prochains.

La Limbourgeoise et sa partenaire biélorusse ont assuré leur place à cette grand-messe de la fin de la saison suite à leur triomphe dimanche en finale à Flushing Meadows contre Victoria Azarenka et Ashleigh Barty.

«Cela a été une année extraordinaire pour nous en double», a confié la numéro 1 belge, 23 ans, nouvelle numéro 2 mondiale de la discipline. «C’est un honneur de me qualifier une deuxième fois pour les WTA Finals et je suis très excitée de jouer à Shenzhen en compagnie d’Aryna», a-t-elle ajouté.

«Shenzhen est un endroit très particulier pour moi», a poursuivi de son côté la Biélorusse, 21 ans. «C’est là que j’ai entamé ma saison par un titre en simple et je me réjouis d’y retourner pour la clore, je l’espère, avec un autre trophée».

Lauréates de leur première levée du Grand Chelem en double à New York dimanche, Elise Mertens et Aryna Sabalenka ont remporté trois titres ensemble cette année. Les deux ont effet aussi réalisé le prestigieux ‘Sunshine Double’, le doublé Indian Wells – Miami, devenant la première paire à signer cette performance depuis Martina Hingis et l’Indienne Sania Mirza en 2015. Elles ont également atteint les demi-finales à Roland Garros et les quarts de finale à Wimbledon.

L’an dernier, Elise Mertens avait déjà disputé le Masters de double, avec la Néerlandaise Demi Schuurs. Le duo s’était incliné en quart de finale contre Ashleigh Barty et l’Américaine Coco Vandeweghe. Pour Aryna Sabalenka, il s’agira de la toute première participation.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka sont la deuxième des huit équipes à s’être qualifiées pour les WTA Finals, après la Taiwanaise Hsieh Su-Wei et la Tchèque Barbora Strycova, lauréates à Wimbledon.