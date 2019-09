L’Anglais Jonathan Dibben rejoint Lotto Soudal

L’Anglais Jonathan Dibben, 25 ans, portera le cuissard de la Lotto Soudal la saison prochaine. Ancien coureur de la formation Sky et arrive de l’équipe continentale Madison Genesis.

Le grand Dibben de 1m90, qui est attiré comme pilote pour le sprint, a signé un contrat d’un an.

💥Transfer news 💥@Lotto_Soudal welcomes @JonDibben1!



🎙?"The role I will have in the team and the races that will be on my schedule seem perfectly suited to what I want to be doing or what I think I can I do well at in racing."



