«Moins de matchs pour plus de qualité», annonce le président de la League

Des indemnités de formation reversées aux clubs formateurs belges

Le Pro League de basket a annoncé l’instauration de nouvelles indemnités pour les clubs qui forment des jeunes joueurs.

Désormais, lorsqu’un joueur âgé entre 16 et 21 ans est transféré d’un club belge à un autre, l’acquéreur devra s’acquitter d’un montant oscillant entre 6.000 et 7.000 euros par année de formation. De plus, les responsables de la League ont ajouté qu’un audit sera organisé au sein de tous les clubs de première division afin de faire le point sur la qualité de la formation.

C’est cet audit qui déterminera le montant des indemnités qui seront perçues par les clubs formateurs. Cela fait plusieurs années que les responsables de la League travaillaient sur ce projet qui s’est donc officiellement concrétisé à l’entame de la saison 2019-2020.