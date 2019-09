Remco Evenepoel accompagnera bien Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet aux Mondiaux

Rik Verbrugghe, sélectionneur national, a dévoilé ce lundi, une partie du groupe belge pour les championnats du monde qui se dérouleront dans le Yorkshire fin du mois (22 au 29 septembre).

Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), Dylan Teuns (Bahrain Merida), Greg Van Avermaet (CCC) et Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) sont d’ores et déjà certains d’être du voyage en Angleterre.

La Belgique faisant partie du top 10 mondial, elle a le droit d’aligner huit coureurs au départ de la course prévue le dimanche 29 et longue de 285 kilomètres. Les trois noms restants devraient être dévoilés d’ici la fin du Tour d’Espagne (15/09) et les rendez-vous canadiens que sont les GP de Québec (13/09) et de Montréal (15/09).

Sur un tracé qui devrait convenir aux coureurs de classiques flandriennes, Rik Verbrugghe aura l’embarras du choix au moment de compléter son escouade. De nombreux coureurs peuvent en effet prétendre à être au départ.

Pour le contre-la-montre, la Belgique sera représentée par Victor Campenaerts (Lotto Soudal), détenteur du record de l’heure, ainsi que par Remco Evenepoel, qualifié d’office après son titre de champion d’Europe de l’exercice, et Yves Lampaert, équipiers chez Deceuninck-Quick Step.